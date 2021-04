Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme.

Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Freden. Ein 74 Jahre alter E-Radfahrer ist im Landkreis Hildesheim durch einen Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen.

Der Wagen erfasste den Mann am Donnerstagabend auf einer Landstraße in Freden. Der 74-Jährige sei über den Wagen hinweg geschleudert worden und am Unfallort seinen Verletzungen erlegen, teilte die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Freitag m