Barbara Havliza (CDU), niedersächsische Justizministerin, spricht.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Mit einer Web-App will das Land Jugendlichen Informationen über das Jugendstrafrecht geben.

Zielgruppe seien Menschen im Alter von 14 bis 20 Jahren, teilte das Justizministerium am Freitag in Hannover mit. Die App biete in verständlicher Sprache schnell und übersichtlich Informationen über die Abläufe eines Ermittlungsverfahrens