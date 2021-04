Katze steckt in tiefem Schacht fest: Und kommt nicht raus

Drochtersen. Da schaut selbst die Feuerwehr in die Röhre: Eine Katze hat sich in Drochtersen im Landkreis Stade in eine vier Meter tiefe Drainage-Leitung verlaufen - und kommt trotz aller Versuche der Helfer nicht heraus.

Das Futter, das die Helfer bereitgestellt hätten, habe die Katze zwar aufgefressen, sagte Matthias Seba, Ortsbrandmeister im Ortsteil Assel, am Freitag. Aber: „Sie will nicht aus dem Schacht hochklettern.“ Das Tier sei scheu, sobald sich e