Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister in Niedersachsen.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat die Entscheidung der Kultusministerkonferenz zum Abhalten der Abiturprüfungen verteidigt.

Absage-Debatten darum seien völlig fehl am Platze und gingen zu Lasten der jungen Menschen, sagte der SPD-Politiker am Donnerstagabend im Anschluss an die Kultusministerkonferenz. Die Konferenzteilnehmer hätten sich auf einen stabilen Rahm