Auf dem Marktplatz werden vor einem Café für einen Modellversuch zur Öffnung der Außengastronomie in ausgewählten Orten des Landkreises Harz Tische und Stühle aufgebaut.

Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Aktuell

Magdeburg. Trotz noch immer hoher Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt können die ersten Gastronomen am Freitag öffnen.

Die am Wochenende erteilten Genehmigungen des Wirtschaftsministeriums seien weiterhin gültig, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Donnerstag. Die Landesregierung hatte dem Landkreis Harz die Öffnung der Außengastronomie in neun Gemeinde