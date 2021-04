Knapp 30 000 Impfungen in Arztpraxen am ersten Tag

Ein Arzt zieht in einer Hausarztpraxis eine Spritze mit dem Impfstoff auf.

Sebastian Gollnow/dpa/Aktuell

Hannover. Die Corona-Impfungen in Arztpraxen verleihen der niedersächsischen Impfkampagne ersten Zahlen zufolge deutlich mehr Schwung.

Wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht, wurden zum regulären Start am Mittwoch bereits rund 30 000 Menschen in den niedersächsischen Praxen geimpft. Das waren fast so viele wie in den Impfzentren, wo zur selben Zeit rund 35 000