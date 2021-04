Die „Cap San Diego“ liegt für Bauarbeiten in der Werft.

Bremerhaven. Das Hamburger Museumsschiff „Cap San Diego“ kehrt nach fast vier Wochen in der Werft am Samstag generalüberholt und mit frischem Schiffs-TÜV in die Hansestadt zurück.

