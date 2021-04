Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand.

Lüneburg. Das Ermittlungsverfahren gegen den 21-Jährigen, der Ende Februar zwei Patienten in der Psychiatrischen Klinik Lüneburg getötet haben soll, ist noch nicht abgeschlossen.

Der Haftbefehl ist in eine sogenannte Einstweilige Unterbringung übergegangen und der Mann aus der Untersuchungshaft in den Maßregelvollzug gebracht worden. „Nach dem, was der Gutachter vorgebracht hat, sehen wir dringende Gründe für die A