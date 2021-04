Blick von der Rabenklippe in den Fichtenwald des Eckertals im Nationalpark Harz.

Swen Pförtner/dpa

Bad Harzburg/Braunlage. Ein wenig ist noch übrig: Nach dem wechselhaften Start ins Aprilwetter können Wanderer im Nationalpark Harz noch etwas Schnee genießen.

Im Fichtenwald des Eckertals etwa fanden sich am Mittwoch noch weiße Flächen. Immer öfter aber blitzte auch die Sonne am Himmel auf. In den kommenden Tagen verheißen Temperaturen zwischen fünf und elf Grad Tauwetter. Kommende Woche wird es