Eine Impfung wird in einer Arztpraxis vorbereitet.

Ralf Hirschberger/ZB/dpa/Symbolbild

Hamburg. Die Deutsche Seemannsmission hat eine rasche Corona-Impfung für Seeleute auf der ganzen Welt gefordert.

„Über eine Million Seeleute leben monatelang isoliert auf den Meeren und können in der Pandemie auch in den Häfen ihre Schiffe kaum verlassen“, sagte Generalsekretär Pastor Christoph Ernst am Mittwoch in Hamburg. Seeleute müssten schnellst