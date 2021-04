Pferde und Schafe verenden bei Großbrand auf Bauernhof in Berne

Bei einem Stallbrand in Berne sind in der Nacht zu Mittwoch mehrere Tiere verendet.

Nonstopnews

Berne. Bei einem Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Hof in Berne (Landkreis Wesermarsch) sind in der Nacht zu Mittwoch mehrere Tiere verendet. Ein Stall brannte vollständig nieder.

Wie die Polizei am Morgen mitteilte, brannte gegen 2.15 Uhr ein mit Schafen und Pferden besetzter Stall eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Deichstraße in Berne, Ranzenbüttel.Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Stall b