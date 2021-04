Philipp Grassel vom Schifffahrtsmuseum Bremerhaven hält eine Geschosshülse in seinen Händen.

Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Bremerhaven. Mehr als eine Million Tonnen Weltkriegs-Munition liegen vermutlich allein in der deutschen Nordsee, oft in versenkten Kriegsschiffen. Forscher nehmen in den nächsten Tagen ein Wrack genauer unter die Lupe.

Auf der Suche nach gefährlicher Alt-Munition brechen Wissenschaftler am Mittwochnachmittag (7. April) von Bremerhaven aus mit dem Forschungsschiff „Heincke“ Richtung Helgoland auf. Ihr Ziel ist das Wrack des Kriegsschiffs „SMS Mainz“, das 1