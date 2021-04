Hausärzte in Niedersachsen starten mit Corona-Impfungen

Eine Frau bekommt in ihren Oberarm eine Corona-Schutzimpfung.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Von Mittwoch an können sich Menschen in Niedersachsen in Hausarztpraxen gegen das Coronavirus impfen lassen.

Wie vom Bund vorgesehen, sind zunächst besonders gefährdete Menschen an der Reihe, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Mark Barjenbruch. Die Praxen sprächen ihre impfberechtigten Patientinne