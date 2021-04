Corona-Impfungen in Arztpraxen starten

Eine Frau bekommt in ihren Oberarm eine Corona-Schutzimpfung.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. In Niedersachsen haben am Mittwoch die ersten regulären Corona-Impfungen in Arztpraxen begonnen.

Zunächst sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums rund 20 Impfungen pro Praxis und Woche geplant. Verwendet wird dabei erst der Impfstoff von Biontech/Pfizer. Weitere Präparate sollen in etwa zwei Wochen folgen. Im Mai sollen die Haus