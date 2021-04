Bauarbeiten am Westdeich auf Norderney gestartet

Blick auf den Westdeich auf der ostfriesischen Insel Norderney.

Volker Bartels/dpa

Norderney. Auf der ostfriesischen Insel Norderney haben die Bauarbeiten zur Erneuerung des Westdeiches begonnen.

Arbeiter richteten am Dienstag die Baustelle an dem Bauwerk ein, wie ein Sprecher des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Dienstag sagte. Ungefähr ab Mitte April soll dann mit den Abbr