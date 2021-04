Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Polizei in Niedersachsen hat nur vereinzelte Verstöße gegen die Corona-Verordnung während der Osterzeit registriert.

Die Menschen hätten sich offensichtlich überwiegend an den Appell gehalten, Kontakte auch über die Ostertage so gering wie möglich zu halten, teilte das Innnenministerium am Dienstag mit. Es kam zu etwa 2600 Ordnungswidrigkeitsverfahren, d