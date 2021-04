Niedersachsen will das Impfen ab Ende Mai für alle öffnen

In Niedersachsen sollen Großunternehmen nach dem Willen der Landesregierung eigene Impfzentren einrichten.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Wer gegen Corona geimpft werden will, soll in Niedersachsen ab Ende Mai die Möglichkeit dazu erhalten. Priorisierungen sollen dann keine Rolle mehr spielen.

Das Land Niedersachsen will die Corona-Schutzimpfungen bereits ab Ende kommenden Monats für alle Bürger möglich machen. Diese durchaus optimistische Zielmarke hat Sozial- und Gesundheitsministerin Daniela Behrens am Dienstag in Ha