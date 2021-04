Ein Schild, auf dem „Polizei“ steht, hängt an einer Wache.

Drage. Die kriminaltechnische Analyse gefundener Knochen aus Drage an der Elbe wird nach Angaben der Polizei im Kreis Harburg noch mehrere Tage dauern.

Vor nächster oder übernächster Woche sei ein Ergebnis nicht zu erwarten, sagte ein Sprecher am Dienstag. Die zwei mutmaßlich menschlichen Knochen würden in der Rechtsmedizin in Hamburg untersucht. Sie waren am vergangenen Mittwoch bei Nied