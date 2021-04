Verletzung: RB Leipzig in Bremen wohl ohne Poulsen

Yussuf Poulsen am Ball.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss am Samstag bei Werder Bremen wohl auf Stürmer Yussuf Poulsen verzichten.

Der 26-Jährige kann in den kommenden Tagen nur individuell trainieren, nachdem er im Spiel gegen Bayern München am vergangenen Samstag verletzt ausgewechselt werden musste. Das teilte der Club am Dienstag mit. Laut ersten Untersuchungen se