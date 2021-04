Justitia-Abbildungen sind an einer Scheibe zu sehen.

Celle. Bei der Nachsorge einer Brustkrebserkrankung haben gesetzlich krankenversicherte Frauen keinen Anspruch auf regelmäßige MRT-Untersuchungen.

Dies teilte das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen (LSG) am Dienstag mit Verweis auf die Entscheidung in einem Eilverfahren mit. Bei einer Magnetresonanztomografie (MRT) werden Schichtaufnahmen des Körpers erstellt. So können krankha