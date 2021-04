Ein durch Glatteis verunglücktes Fahrzeug.

Schüttorf. Auf glatten Straßen haben am ersten Arbeitstag nach Ostern mehrere Autofahrer die Kontrolle über ihre Wagen verloren. Die Vorhersagen zeigen: Auch in den nächsten Tagen ist höchste Vorsicht im Straßenverkehr geboten.

Winterliches Wetter und Glätte haben am Dienstag in Niedersachsen zu mehreren Unfällen geführt. In Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) rutschte ein 29 Jahre alter Autofahrer mit seinem Auto von der glatten Fahrbahn und krachte gegen e