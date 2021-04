Hält sich vermisste Isabella aus Celle in Paris auf? Vater reist nach Frankreich

Die vermisste Jugendliche ist gefunden, meldet die Polizei am Mittwochabend. (Symbolbild)

imago images/Ralph Peters

Celle. Nach zwei Wochen des Suchens ist die 16-jährige Isabella aus Celle in Frankreich angetroffen worden, melden Ermittler.

Nach dem mutmaßlichen Auftauchen der vermissten Isabella aus Celle sind der Vater und Vertreter der Polizei am Mittwoch nach Frankreich gereist. Das sagte eine Polizeisprecherin in Celle, ohne den genauen Ort zu nennen. In früheren Meldunge