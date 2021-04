Eine Forsythie blüht bei wechselhaftem Wetter in einem Garten.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Aurich. Vor dem Osterausflug stand in diesem Jahr eifriges Informieren an: Wo darf ich hin? Und wann darf ich dorthin? Vor allem eine Fahrzeugkategorie hatte es schwer.

Strikte Corona-Auflagen und kaltes Wetter haben den Spaß der Niedersachsen und Bremer an den freien Ostertagen getrübt. In der Region Hannover und vielen anderen Landkreisen sowie in Bremerhaven waren nächtliche Ausgangsbeschränkungen zu be