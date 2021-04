In Westen gekleidete Polizisten.

Wunstorf. Zwei Männer geraten in Streit, ein dritter versucht zu schlichten. Ein 48-Jähriger wird durch mehrere Messerstiche schwer verletzt. Was steckt hinter der blutigen Auseinandersetzung?

Bei einem Streit in Wunstorf (Region Hannover) ist ein 48 Jahre alter Mann am Ostersonntag durch mehrere Messerstiche im Oberkörper schwer verletzt worden. Ein 44-jähriger Tatverdächtiger, der zunächst festgenommen worden war, wurde am Sonn