Ein Fahrzeug der Polizei ist im Einsatz.

Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Verden (Aller). Mehrere Mitglieder zweier Großfamilien sind bei einer Auseinandersetzung in Verden mit Messern, Harken und Besen aufeinander losgegangen.

Die Männer waren am Sonntagabend nahe eines Mehrfamilienhauses in Streit geraten, teilte die Polizei am Montag mit. Einige der knapp zehn Beteiligten erlitten unter anderem Kopfplatzwunden und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zuvor