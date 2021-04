Stuttgarter Spieler jubeln nach dem 1:0.

Tom Weller/dpa

Stuttgart. Lange sieht es zwischen Stuttgart und Bremen nach einem torlosen Remis aus. Ein spätes Eigentor entscheidet dann die Partie zugunsten der Gastgeber, die in der Tabelle nach oben schauen können. In Bremen dürften mit Blick auf das anstehende Programm die Sorgen wachsen.

Der VfB Stuttgart hat seinen 750. Sieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert und damit den Anschluss an die Europapokal-Plätze gewahrt. Der schwäbische Aufsteiger gewann durch ein spätes Eigentor von Ludwig Augustinsson (81. Minute) am Osterso