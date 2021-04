Eine Flüssigkeit tropft aus der Kanüle einer Spritze.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Hildesheim. Mehrere Impfzentren in Niedersachsen haben wegen fehlender Corona-Impfstoffe über die Ostertage pausieren müssen.

So stand am Ostersonntag auch das Impfzentrum in Hildesheim still. Vor dem Fest hatte eine stichprobenartige Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben, dass unter anderem in Wolfsburg, Braunschweig, Oldenburg, Osnabrück, Göttingen, Herz