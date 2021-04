Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße.

Wirdum. Ein 19-jähriger Autofahrer ist bei einem schweren Zusammenstoß in Wirdum in Ostfriesland ums Leben gekommen.

Der 64 Jahre alte Fahrer des zweiten beteiligten Wagens und seine 71-jährige Beigleiterin kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei Aurich am Ostersonntag mitteilte.Den Angaben nach war der junge Fahrer am Karsamstag in einer