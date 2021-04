Bunte Ostereier hängen an einem Baum in einem Garten.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Hildesheim. Für die Kirchen ist Corona schwierig - der Kontakt zu den einzelnen Gläubigen wird dünner. Doch anders als 2020 mussten die Oberhirten an diesem Ostern nicht vor ganz leeren Kirchenbänken predigen.

Zum zweiten Osterfest in der Corona-Pandemie haben die Kirchen in Niedersachsen die Hoffnung der biblischen Auferstehungs-Botschaft betont. „Ostern bedeutet: Corona hat uns nicht in den Klauen. Auch der Tod besiegt uns nicht“, sagte der kat