Bunte Ostereier hängen an einem Baum in einem Garten.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Hildesheim. Der katholische Bischof von Hildesheim, Heiner Wilmer, hat die hoffnungsfrohe Botschaft von Ostern auch angesichts der Corona-Pandemie betont.

„Ostern bedeutet: Corona hat uns nicht in den Klauen. Auch der Tod besiegt uns nicht“, sagte Wilmer am Ostersonntag bei der Messe im Hildesheimer Dom. In der Kirche, die sonst 800 Plätze hat, waren wegen der Abstandsregeln nur etwa 80 Gott