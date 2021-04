Kirsten Fehrs, Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Nordkirche.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Eltville am Rhein. Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs hat Ostern als Fest der Zuversicht und Lebensfreude bezeichnet.

„Es lebe das Leben! Gerade jetzt - wo wir so befasst sind mit Inzidenz und Tod und Mühseligkeit“, sagte Fehrs am Sonntag in ihrer Predigt in einem Fernsehgottesdienst, den das ZDF aus der Johanneskirche in Eltville-Erbach bei Mainz übertru