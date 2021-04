1206 gemeldete Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen

Eine Laborantin hält einen Corona-Test in der Hand.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Hannover. Das Landesgesundheitsamt hat am Samstag 1206 Corona-Neuinfektionen für Niedersachsen gemeldet.

Das sind weniger als am selben Tag vor einer Woche (1573). Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen ist an Wochenenden und Feiertagen regelmäßig niedriger als an normalen Werktagen. Grund hierfür sind verzögerte Meldungen der Behörden.Di