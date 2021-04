Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Hannover. In vielen Gemeinden in Niedersachsen gilt wegen der hohen Corona-Zahlen eine Ausgangsbeschränkung. In und um Hannover sind 1,1 Millionen Menschen betroffen. Die erste Nacht in der Landeshauptstadt blieb ruhig. Gegner der Maßnahme sind vor Gericht erfolgreich.

Die coronabedingte nächtliche Ausgangssperre in und um Hannover hat ohne große Zwischenfälle begonnen. Die Nacht in der Landeshauptstadt verlief sehr ruhig, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen bestätigte. „Die Stadt hat einen leeren Ei