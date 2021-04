Kaum Ausflügler in Parks: Zweitwohnungsbesitzer an Küste

Hannover. Die niedersächsischen Ausflugsorte sind an Karfreitag zum großen Teil ziemlich leer geblieben.

„Das Wetter ist nicht so toll“, sagte ein Polizeisprecher am Dümmer See. „Es soll Samstag und Ostersonntag besser werden, da erwarten wir mehr Besucher.“ Ähnlich sah es am Maschsee in Hannover und anderen beliebten Aufenthaltsorten im Frei