Ein Kreuz aus 76 000 Schrauben entsteht zum Gedenken an Corona-Tote in der evangelischen Gemeinde Eime bei Hildesheim.

Julian Stratenschulte/dpa

Eime. Aus 76 000 Schrauben ist in der evangelischen Gemeinde Eime bei Hildesheim ein Kreuz entstanden - zum Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie in Deutschland: „Jede Schraube soll für einen Corona-Toten stehen“, sagte Pastorin Stefanie Radtke am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

