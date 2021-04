Ein Wattestäbchen mit einem Abstrich wird im Labor für einen Corona-Test verarbeitet.

Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen steigt weiter an.

Das Landesgesundheitsamt meldete am Freitag 1870 neue Fälle. Das sind weniger als am selben Tag vor einer Woche (2213). Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen ist an Wochenenden und Feiertagen regelmäßig niedriger als an normalen Werkt