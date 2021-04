Sonnenschein lässt Spargelernte in Niedersachsen beginnen

Ein Erntehelfer verstaut Kisten mit frisch gestochenem Spargel in einem Transporter.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Kirchdorf. Frischer Spargel ist das erste Gemüse des Jahres und gilt vielen Verbrauchern als ein Frühlingsbote. Das sonnige Wetter der vergangenen Tage hat auf einigen Feldern das Edelgemüse sprießen lassen - zu Ostern dürfte es ersten einheimischen Spargel geben.

Der Sonnenschein der vergangenen Tage hat auch in Niedersachsen die Spargelernte starten lassen. „Erste Betriebe sind am Stechen“, sagte Fred Eickhorst, Geschäftsführer und Vorstandssprecher der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer in