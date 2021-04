Erschossene Wölfe in Niedersachsen: Experten ordnen Tiere als Welpen ein

Drei Wölfe in einem Wildtiergehege. In freier Wildbahn sorgen die Raubtiere immer wieder für Probleme.

Bernd Thissen/dpa

Osnabrück. Beide in Niedersachsen kürzlich erschossenen Wölfe waren noch Welpen. Zu diesem Schluss kommen die Wolfsexperten des Bundes. Das Umweltministerium in Niedersachsen sieht das anders und gerät immer mehr in die Kritik.

Denn mit den nun abgeschlossenen Obduktionen und veröffentlichten Daten zu den beiden getöteten Tieren steht fest: Es handelte sich in beiden Fällen nicht um die offiziell von den Behörden zum Abschuss freigegebenen Problemwölfe.Viel mehr w