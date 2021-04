Eine Steinfigur stellt einen Christus dar, der sein Kreuz trägt.

Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Hannover. Tod und Auferstehung Jesu ist das Wichtigste, woran Christen glauben. Deshalb feiern die Kirchen Ostern, auch wenn es zum zweiten Mal unter der Last der Corona-Pandemie ist.

Gottesdienst in der Kirche, am Bildschirm oder rund um den Küchentisch - die Christen in Niedersachsen und Bremen begehen Karfreitag und Ostern im zweiten Jahr unter Corona auf verschiedene Weise. Die evangelischen und katholischen Bischöfe