Polizei weitet Kontrollen an Ausflugszielen über Ostern aus

Einsatzkräfte der Polizei gehen am Maschseeufer entlang.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Die Polizei in Niedersachsen wird über Ostern verstärkt an Ausflugszielen und in Naherholungsgebieten die geltenden Ansammlungsverbote kontrollieren.

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollten die Menschen nicht verreisen und zu Hause bleiben, bat die Polizei. Es werden demnach mehr Beamte eingesetzt und die Einhaltung von Ausgangssperren, Ansammlungsverboten und Maskenpflicht verschärf