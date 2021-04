Ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Wolfsburg. Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen hat auch die Stadt Wolfsburg eine nächtliche Ausgangssperre verhängt.

Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, gilt sie von Freitag an jeweils von 21.00 bis 5.00 Uhr. Die Inzidenz lag am Donnerstag bei 168 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Dass sie auch in den nächsten Tagen über 150 l