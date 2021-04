Das Kohlekraftwerk Mehrum wird von der aufgehenden Sonne in warmes Licht getaucht.

Julian Stratenschulte/dpa

Hohenhameln. Die Bundesnetzagentur hat entschieden, welche weiteren Kraftwerke im Zuge des Kohleausstiegs gegen eine Entschädigung stillgelegt werden.

Bei der zweiten Auktion der Prämien erhielten zwei große Steinkohlekraftwerke in Wilhelmshaven und bei Peine in Niedersachsen mit einer kleinen Anlage in Sachsen-Anhalt einen Zuschlag, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.Die Kraftwerke