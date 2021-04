Ein Corona-Schnelltest eines Schülers.

Holger John/dpa-Zentralbild/dpa

Hannover. Niedersachsen führt nach den Osterferien eine Corona-Testpflicht für den Schulbesuch ein.

Schüler und Beschäftigte sollen sich selbst vor Unterrichtsbeginn an Präsenztagen zu Hause testen, kündigte das Kultusministerium am Donnerstag in Hannover an. Ohne ein negatives Testergebnis können Schülerinnen und Schüler den Unterricht