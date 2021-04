Gefahrgut-Container in Bremerhaven leckt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Bremerhaven. Ein leckgeschlagener Gefahrgutbehälter hat einen großen Einsatz von Polizei und Feuerwehr an der Containerkaje in Bremerhaven ausgelöst.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war am Mittwochabend ein ungewöhnlicher Geruch an den Containerstapeln entlang der Stromkaje festgestellt worden. Messungen der Feuerwehr führten zu einem Tankcontainer, aus dem eine leicht entzündl