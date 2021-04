Feuer in Wiesbadener Mehrfamilienhaus: Mehrere Verletzte

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht.

Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Wiesbaden. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden sind in der Nacht zu Donnerstag mehrere Menschen verletzt worden.

Am Morgen sprach die Feuerwehr zunächst von insgesamt elf Verletzten, drei davon mit schweren Verletzungen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, schlugen die Flammen beim Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Fenster. Insgesamt 24 Mens