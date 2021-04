"Car-Freitag" in der Pandemie? Polizei Niedersachsen will wachsam sein

Eine Polizistin kontrolliert am „Car-Freitag“ die Reifen bei einem getunten Auto.

Caroline Seidel/dpa/Archivbild

Hannover/Oldenburg. Tuning-Fans verwandeln den Karfreitag jedes Jahr in ihren „Car-Freitag“ und kommen an Ostern zu größeren Treffen zusammen. Die sind in Corona-Zeiten natürlich verboten. Die Polizei in Niedersachsen ist trotzdem auch in diesem Jahr wachsam.

Auto- und Tuningfans kommen traditionsgemäß am Karfreitag in vielen Städten zusammen und feiern ihren „Car-Freitag“. Trotz Corona-Regelungen, Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen rechnet die Polizei in Niedersachsen wieder mit mehreren