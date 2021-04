Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister in Niedersachsen.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Nach den Osterferien soll an Niedersachsens Schulen eine Schnelltest-Strategie gegen die Ausbreitung von Corona-Infektionen in den Klassen greifen.

Die konkreten Testpläne stellt Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag (11.30 Uhr) in Hannover vor. In der vergangenen Woche vor den Osterferien wurden in den Schulen erstmals sogenannte Corona-Laientests für alle Schülerinn