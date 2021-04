Spezialkräfte der Polizei bei einer Razzia in Ostercappeln. Das Anwesen steht im Mittelpunkt polizeilicher Ermittlungen im Zusammenhang mit Clan-Kriminalität.

Heinz-Jürgen Reiß/NWM-tv

Ostercappeln. Clan-Kriminalität ist längst kein reines Großstadtphänomen mehr. Auch auf dem Land ringen Polizei und mutmaßliche Kriminelle darum, wer das Sagen hat. Das zeigt ein Fall aus Ostercappeln in der Region Osnabrück. Einblicke in einen Machtkampf.

„Man fühlte sich regelrecht allein gelassen vom Staat“, sagt ein Anwohner der Siedlung Bergfrieden und schiebt gleich hinter her: „Nennen Sie bloß nicht meinen Namen. Die wissen, wo ich wohne.“ So oder so ähnlich laufen viele Gespräche rund