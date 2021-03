Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister von Niedersachsen.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersachsens CDU-Landesvorsitzender Bernd Althusmann hat sich vor den Osterfeiertagen für einen bundesweiten Aktionsplan gegen Einsamkeit ausgesprochen.

„Die Pandemie schlägt uns auf die Seele und bedrückt uns. Wer damit alleine nicht mehr fertig wird, braucht zügig Hilfe“, sagte Althusmann laut einer Mitteilung am Mittwoch. Der Bedarf an Psychotherapie-Plätzen habe in der Corona-Pandemie