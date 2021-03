Polizei verstärkt Kontrollen in der Osterwoche

Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Hannover. Trotz Frühlingswetter und ein paar freien Tagen wird auch in diesem Jahr an Ostern vieles nicht möglich sein. Die Polizei in Niedersachsen rüstet sich vielerorts schon mit verstärkten Streifen und zusätzlichen Kontrollen.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat an alle Bürger appelliert, sich auch an Ostern an die geltenden Regeln zu halten: „Auch wenn es bereits das zweite Osterfest ist, das wir im Lockdown verbringen müssen: Die Maßnahmen sind wei